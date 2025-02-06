23 kitap ve 300'den fazla makalesi bulunan, Nevşehirli emekli öğretim üyesi olan Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz hayatını kaybetti.

Korkmaz'ın vefatının ardından Türk Dil Kurumu da taziye mesajı yayınladı.

TDK taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türklük biliminin farklı meselelerine dair yaptığı çalışmalar ve hazırladığı eserlerle Türk Dil Kurumuna ve Türk diline önemli hizmetleri olan, Türklük biliminin ulu çınarlarından Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ vefat etmiştir.

Kıymetli hocamız Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ'ın vefatı dolayısıyla ailesine. sevenlerine ve Türkoloji camiasına başsağlığı dileriz.