Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, 21 Mart tarihinde başlayan propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK’nın açıklayacağı bir tarihe kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapamayacak.

Alkollü içeceklerin satılması yasak olacak

Seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59’da sona erecek. Seçimin yapılacağı gün olan 31 Mart tarihinde YSK kararınca 06.00’dan 00.00’a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi de yasak olacak. Eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecek.

Yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak

Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 sonra ise 21.00’ e kadar radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK’nin gerek görmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.