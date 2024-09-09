Geçen hafta Altınordu karşında beklenen futboldan uzak kalarak mağlup olan temsilcimizin Sarıyer maçında çok fazla bir beklenti yoktu.

Tabi bunda bizdeki uyumsuzluk rakipteki bu ligin ağa baba kadro yapısı düşüncelere sebep olmuştu. Geçen haftadan İbrahim Can Köse, Alican ve genç Mustafa’yı kulübede tutan teknik heyetin bana göre sadece Hasan tercihi tutmuş oldu. Hatta bana göre gelen oyunculara bakıldığında tam atış bu oyuncu olmuş. Sadece futbolun ince nüanslarına bakması gerekir. Ayrıca çok çalışması, çünkü Allah vergisi bir yeteneği var.

Maça konuk Sarıyer çok etkili başladı. Bizim hem sağ tarafımızı hem sol yanımızı felç ettiler. İstedikleri şekilde ceza alanımızın içine girdiler. Bizim şans anı ise topu istedikleri yere gönderemediler. O anda takım halinde kale içinde sanki etten bir duvar ördük. Oyunun bazı anlarında sürpriz pozisyon bulduk ama ustaca dokunuşu yapamadık. Rakibin 3 topu direkten döndü, 2 tanesini de kaleci Bekir çıkarttı. Birkaç vuruşta kendi beceriksizler oldu. Genelinde bizden çok üstün oynadılar. Hatta galibiyeti kaçırdılar.

Biz ise ofsayta takılan bir golümüz Hasan ve İbrahim Can’ın geç kaldıkları bir vuruş sonucu avantajı kaçırdık. 2 takım güzel bir şekilde mücadele etti. Seyircisiz maçta izleme imkanı bulanlar nefes nefese bir 90 dakika izlediler.

Sahada tek kötü olan ise maçın hakemiydi. Bana göre 2 takım aleyhinde saçma sapan düdükler çaldı. Dostane maçı germe adına elinden geleni yaptı. Oyuncu değişimleri bizde yerindeydi. Alpay ve Batuhan Günaldı’ya çok bile sabredildi. Fakat Özcan Aydın’ında sahada olması gerekirdi.

Rakibin üstünlüğü ile geçen maçta 1 puanda iyidir ama hatırlatalım bu takıma takviye şart ve sahada sanki dün tanışmış havasında olan futbolcularımız var. Bunu 2 haftadır üstümüzden atmış değiliz. Acilen çözmemiz gerek. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Afyon maçı bir nebze sorunları aşma adına da büyük fırsat ki bundan sonra oynayacağımız maçlarda rahat bir şekilde İnegölspor’u seyredelim.