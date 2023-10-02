Yeni hocamız bozuk moralimiz ile ligin en formda, en fantastik takımına karşı çıkılan, deplasmanda alınan 1 puan sade puan değil daha fazlası oldu adeta. Rotasyon yaparak çıktığımız maçta takım hatlar arası kopuk görünüşe rağmen geçmiş maçlara göre daha istekli ve diri bir görünüm verdi. Attığımız gol bu sefer olacak diye bizi umuda sürüklerken, savunmada Mete’nin hatasıyla rakibi hayata döndürdük. Akıllar o golde kalınca da maçın 2.yarısının başında yine ikramdaki cömertliğin sayesinde fark 2’ye çıktı. Orta sahada Furkan’ın alınmasıyla da bu bölge sanki Soma takımın cirit antrenman merkezi oldu. 3. golden sonra ise bu defa Soma teknik direktörü bizi adeta alaya alıp 3 değişik yaptı. Buda bizim ekmeğimize yağ üstüne bal sürdü. Uzatmalara kalırken attığımız 3. gol bir golün daha ötesiydi. Takımda moral üst seviye çıkmış göründü. Futbolcular maç boyu kendilerini destekleyen taraftarlar ile bu sevinci paylaştığı, buda uzun zamandır beklenen görüntüydü. Şimdi sırada bu maçtan daha zor bir Menemen karşılaşması bizi bekliyor ki, bu günkü gibi işi mucizelere bırakmadan sonuca odaklanmamız şart. Son uyarı bu 1 puan iyi ama rüyadan çabuk uyanmak şart.