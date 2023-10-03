Profesyonel 3.Lig ekiplerimizden Kafkasspor, Pazar günü İnegöl ilçe stadında ligin 4. Haftasında Kırıkkalegücü ile karşı karşıya geldi. Gol maçın 2. dakikasında serbest vuruştan kazandığı topu ağlara gönderen Abdülkadir Akyıldız’ın ayağından geldi. Bu gol ile Kafkasspor'umuz maçı 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırması ile sonuçlandı.

Daha fazla teknik bilgi ve teknik detaylara girmeden maç ile ilgili genel analizlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Maç başlamadan önce rakip takım futbolcularının tribünlere çağrılıp Hoşgeldiniz sloganları eşliğinde alkışlanmaları gerçekten Kafkasspor taraftarlarına, Kamikazelere artı değer katan bir durum oldu. Bunu sadece Kafkasspor yapıyor. Anladığımız kadarıyla gelenek haline getirilen hoş bir görüntü olarak bu güzel uygulama devam edecek.

Bayan taraftarların çocukların aileleri ile birlikte tribünlere ilk maçta olduğu gibi gelmeleri, heyecana coşkuya ortak olmaları ayrı bir atmosfer oluşturuyor. Ne olursa olsun bu kontenjan her zaman bayan taraftarlara ve çocuklara tahsis edilmeye devam edilmelidir. Başkan Celal Ter ve yöneticilerinden ricamdır.

Bunun yanında her iki tribünde İnegöl’ümüzün güzide camialarından, güzide kulüplerinden başkan, yönetici ve taraftarının da maça yoğun ilgi göstermelerine şahit oldum. Adeta İnegöl futbol camiası Kafkasspor’umuzu bağrına bastı, sahiplendi, benimsedi. Bu yolda yanınızdayız mesajı verdi.

Bir yandan maçı izlerken bir yanda da ellerimizde telefon ile İnegölspor’umuzun maçını takip ettik. Ne yalan söyleyeyim, resmen öldük öldük dirildik. İnegölspor’umuzun deplasmandan 1 puan alması ve gol atmaya başlamamız ile umutlarımız gelecek maçlar için dirildi.

Maç oynanırken birçok futbol severin yanına oturup muhabbet etme imkanı da buldum. Yanına oturduğumuz bir abimiz sahayı göstererek teknik detaylara da girerek uzun uzadıya bir eleştirel analiz yaptı. Tabi ki sahiplenme duygusu ile yapılan eleştirilerdi bunlar.

Abi dedim, hafta sonu maça gelmişsin takımı destekle, tezahürat yap, eğlen, mutlu ol. Neden bu kadar strese giriyorsun? Futbol bu. Bırakalım hoca hocalığını, yönetici yöneticiliğini yapsın. Futbolcu da futbolculuğunu. Bizde izleyelim, takımı destekleyeyim. Hafta sonumuzu güzel geçirelim. Olmaz mı dedim? Haklısında, bir kere artık futbol kanımıza işlemiş, ne yapalım teknik detaya girmeden olmuyor dedi.

Evet futbol, baş köşemizde yerini almış durumda. Ancak takımlarımızı tutarken eğlenmeyi, mutlu olmayı bilmeliyiz. Daha nice maçlarda, futbollu günlerde buluşup, takımlarımızı destekleyerek, yeni arkadaşlar edinerek, bir araya geleceğimizi unutmamalıyız. Ne olursa olsun futbol futbol içinde kalmalı. Rakip takımlarımızın da bu ülkenin takımı, bu ülkenin evlatları olduklarını unutmayalım. Kalın sağlıcakla…