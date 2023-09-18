Bankacılık sektöründe yenilikler açan QNB Finansbank, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik birçok farklı yenilikçi ve avantajlı hizmetleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Hem mobil hem de internet bankacılığı işlemlerinde müşterilerinin daha rahat ve hızlı işlemler yapabilmesi adına kullanıcı dostu bir ara yüz ile karşılarına çıkıyor. Nitekim özellikle de QNB Finansbank IBAN no öğrenme veya bir diğer sıklıkla araştırılan müşteri numarası öğrenme gibi olanakların rahatlıkla bulunmasını sağlıyor. Sizlerde QNB Finansbank müşterisiyseniz ve bu konuda araştırma içerisinde yardımcı materyaller arıyorsanız konumuzu sonuna kadar okuyarak sizi aydınlatacak bilgiler edinebilirsiniz.

QNB Finansbank IBAN Numarası Öğrenme

QNB Finansbank IBAN numarası nasıl öğrenilir sorusuna yönelik ilk cevabımız; hesap açtırırken banka personeli tarafından size sunulan hesap cüzdanı olmakta. Size özel bilgilerin yer aldığı hesap cüzdanı içerisinde havale, EFT ve diğer bankacılık işlemleriniz için gerek duyulan IBAN numaranız da yer almakta. 16 haneden oluşan ve TR başlığı ile başlayan seri kod hanesi size ait Uluslararası Banka Hesap Numarası niteliğini taşımaktadır. Ek olarak sanılanın aksine IBAN numarası QNB Finansbank kartlarında maalesef yer almamaktadır. Diğer QNB Finansbank IBAN öğrenme yöntemleri ise aşağıdaki gibi olmaktadır.

QNB Finansbank Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Türkiye’de hemen her şehirde yer alan QNB Finansbank şubelerine giderek IBAN numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İlgili banka personelleri ile gireceğiniz diyalog kapsamında kendilerinden IBAN numaranızı rica ederek bankacılık alanına yönelik tüm işlemlerinizin aksamamasını sağlayabilirsiniz. Bu bilgiye ulaşmak için yanınızda sadece nüfus cüzdanınızın olması yeterli olacaktır. Banka personelleri nüfus cüzdanı olmadan herhangi bir bilgi aktarmamaktadır.

QNB Finansbank Müşteri Hizmetlerinden IBAN Numarası Öğrenme

Telefon bankacılığı kapsamında yer alan QNB Finansbank müşteri hizmetlerine 0850 222 09 00 numaralı hattan ulaşarak yönlendirmeler sonrasında size destek sunacak kişiye ulaşabilirsiniz. Sizden istenilen kişisel bilgiler sonrasında IBAN numaranız başta olmak üzere diğer tüm bilgilerinizi de öğrenebilirsiniz.

QNB Finansbank İnternet Bankacılığı ile IBAN Numarası Öğrenme

QNB Finansbank internet bankacılığı üzerinden IBAN numaranızı birkaç tıklama ile öğrenebilirsiniz. Bankaya ait resim web sitesine giriş yaptıktan sonra kullanıcı girişi yapmadan hızlıca IBAN numaranıza ulaşabilirsiniz. IBAN numarası sorgulama butonuna bastıktan sonra karşınıza çıkacak olan kutucuğa size ait "Hesap No" bilgisini buraya yazmanız. Hemen ardından “Göster” butonuna basarak butonun hemen altında IBAN numaranızın çıktığını göreceksiniz.

QNB Finansbank Mobil Bankacılık ile IBAN Numarası Öğrenme

Mobil cihazlarınızdan QNB Finansbank uygulamasına girerek şifre girişinden hemen sonra karşınıza hesaplarınız ile ilgili bir ekran gelecektir. Burada yer alan "Vadeli/Vadesiz Hesaplarım" sekmesine dokunun. Akabinde açılan pencereden size ait hesaplardan istenilene tıklayarak IBAN numaranızı kolay ve hızlıca öğrenebilirsiniz.

QNB Finansbank Müşteri Numarası Öğrenme

IBAN numarası öğrenme dışında bankada hesapları bulunan kişilerin bir diğer merak ettiği soru ise müşteri numarasıdır. Aynı şekilde QNB Finansbank müşteri no öğrenme çabasında olan bireysel tüketiciler bu aksamda araştırmalar yaparak doğru yöntemler üzerinden kendilerine ait bu numaraya ulaşabiliyor. Hemen yukarı da belirtmiş olduğumuz IBAN no öğrenme yöntemlerinde yer alan şubeler, internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM, telefon bankacılığı üzerinden öğrenilebilmektedir. Ek olarak kart üzerinde de “müşteri no” ibaresinin yanında yer alan numaralar size ait olan müşteri numarasını temsil etmektedir.