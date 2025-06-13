Bazı ödemeler için başvuru gerekirken, bazıları otomatik olarak hak sahibinin hesabına aktarılmaktadır. Yapılan ödemeler arasında sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar, işsizlik ödeneği, evlilik ve doğum yardımları gibi pek çok kalem yer almaktadır. Tüm ödeme bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden ulaşmak mümkündür.

Kuruma bağlı olarak sunulan sağlık destekleri kapsamında hastane ve muayene giderlerinin büyük kısmı karşılanır. Katılım payı dışındaki ilaç harcamaları yine kurum tarafından ödenir. İşitme cihazı, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme alımlarında da destek verilir. Diş tedavileri ise kısıtlı kapsamda ödenmektedir.

Çalışanlar için iş kazası, hastalık ya da doğum gibi nedenlerle ödeme sağlanmaktadır. Geçici rahatsızlık durumlarında iş göremezlik ödeneği verilir. Doğum yapan kadınlar için analık parası ödenir. 2025 itibarıyla ilk doğumda 5.000 TL, ikinci doğumda 1.500 TL, üçüncü ve sonraki doğumlarda 5.000 TL olmak üzere 60 ay vadeli ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler için başvuru şartı aranmaktadır. Emzirme ödeneği ise her doğum için bir kereye mahsus ödenir ve 2025 yılı için 1.238 TL olarak belirlenmiştir. Anne çalışmıyorsa ödeme babaya yapılmaktadır.

Tedavi amacıyla başka bir şehre sevk edilen kişilere yol ve gündelik masrafları da karşılanmaktadır. İşsizlik maaşı, İŞKUR tarafından ödenmekte olup, bu ödeneği alabilmek için son üç yılda en az 600 gün prim ödenmiş olması, son 120 gün sigortalı çalışılmış olması ve işten kendi isteğiyle ayrılmamış olunması gerekmektedir.

Çeyiz yardımı, anne ya da babasından ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri halinde aldığı maaşın 24 aylık toplu ödemesi şeklinde yapılır. Bu ödeme için başvuru şartı bulunmaktadır.

Eşini veya anne babasını kaybeden kişilere, prim günü şartları sağlandığında ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu aylık için SGK’ya dilekçe ile başvurulması gerekir.

Olağanüstü durumlar, afetler ve bazı özel tedaviler için istisnai yardımlar yapılabilmektedir. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde bazı tedavilerde fark ödemesi çıkabilmektedir.

Trafik kazası sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanmaktadır. Tazminat ödemeleri ise sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır.

Kaplıca tedavisi, sosyal güvenlik kapsamında desteklenen tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu destekten yararlanabilmek için sağlık kurulu raporu alınması, kaplıca başvurusunun yapılması ve yol ile refakatçi masrafları için uygun şartların sağlanması gerekmektedir.

SGK, vatandaşlara birçok alanda maddi destek sunmakta olup, bu haklardan yararlanmak için gerekli başvuruların zamanında ve eksiksiz yapılması önem taşımaktadır.