Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meşhur ayva lokumuna bir yenisi daha eklenerek nar lokumu raflarda yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde belediye yetkilileri ile bir kooperatifin yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerde, nar lokumunun satışına dair önemli bir adım atılmıştı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla nar lokumu raflarda satışa sunulmak üzere yerini aldı. Bu gelişmeyle birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı açıklamada, “Hem ilçemizin tanıtımı hem de üreticilerimizin desteklenmesi noktasında önemli bir adım atılmış oldu. Osmaneli’nin doğal lezzetleri, artık daha fazla kişiye ulaşma fırsatı bulacak. Osmaneli Belediyesi olarak, ilçemizin ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.