Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışı ve raf-kasa fiyat farklarına yönelik şikâyetlerin artması üzerine zincir marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat farkları detaylı olarak incelendi.

Denetimlerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler tutanak altına alınarak imha edilirken, raf ve kasa fiyatları arasında fark bulunan ürünler için de yasal işlemler başlatıldı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını önlemek ve fiyatlarda yaşanan tutarsızlıkları gidermek amacıyla ilçedeki tüm zincir marketlerdeki kontrolleri sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Deviren, denetimlerin halk sağlığını koruma amacı taşıdığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın güvenli ve doğru alışveriş yapmasını sağlamak için bu denetimlere devam edeceğiz" dedi.