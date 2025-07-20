Tekel bayileri yardımlaşma derneği tarafından açıklanan fiyat listesine göre, Mercan Rakı ürünlerine Temmuz 2025 itibarıyla zam yapıldı. Rakı grubunda fiyat artışı dikkat çekti.

Mercan Göbek Rakı’nın yeni liste fiyatları KDV hariç ve KDV dahil olarak şöyle:

100 cl şişe: 1.995,83 TL (KDV hariç), 2.395 TL (KDV dahil)

70 cl şişe: 1.495,83 TL (KDV hariç), 1.795 TL (KDV dahil)

50 cl şişe: 1.162,50 TL (KDV hariç), 1.395 TL (KDV dahil)

35 cl şişe: 829,17 TL (KDV hariç), 995 TL (KDV dahil)

20 cl şişe: 495,83 TL (KDV hariç), 595 TL (KDV dahil)