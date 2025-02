Ramazan ayında et fiyatlarını sabitleme zorluğu yaşayan kasap esnafı, şimdi de yükselen karkas et fiyatlarıyla karşı karşıya. Bazı zincir marketlerin, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile anlaşarak etin kilosunu 399 TL’den satmasına yönelik tepkiler devam ederken, yerli besiciler de karkas et fiyatlarının artması talebini sosyal medya üzerinden dile getirmeye başladılar.

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, ekonomim.com’a yaptığı açıklamada, “Besicilerin et fiyatı artacak beklentisi ile mezbahaya hayvanını kesime göndermedi. Bu da piyasada arz sıkıntısı yarattı. Karkas etin bölgesel bazda kilosu 15 TL artırıldı. 13 Şubat itibariyle de kasaplar uygulamaya başlayacak” dedi. Tüfekçi, karkas et fiyatlarındaki 15 TL’lik artışın tüketiciye 20-30 TL olarak yansıyacağını da ekledi.

"1,5 ton satıyordum şimdi 500 kilo satamıyorum"

Karkas etin kendilerine maliyetin 420 TL olduğunu kaydeden Prestij Et Evi sahibi Samed Burultay, meslek odasının yaptığı bilgilendirme ile 13 Şubat itibariyle karkas etin kilosunun kendilerine 435 TL’ye geleceğini söyledi. Zaten Ramazanda fiyat sabitlemesi, nedeniyle haftalık 1,5 tonluk satış hacminin yarı yarıya düştüğünü kaydeden Burultay, “Bir hafta önce kilosunu 700 TL’ye sattığım eti 600 TL’ye indirdim yüzüne bakan olmadı. ESK’nın ithal et vermesi küçük esnafın işlerini baltaladı. Karkasın bize maliyeti belli buna işçi, kira ve diğer girdi maliyetlerini koyarsak en az 650-700 TL’ye satmamız gerekiyor” diye konuştu.

Karkas et fiyatlarına yarından itibaren yapılacak 15 TL’lik artışın, kendi satış fiyatına 25-35 TL olarak yansıyacağını belirten Burultay, eti ucuzlatmak amacıyla ithalatın teşvik edilmesi yerine, yerli üreticiyi destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.