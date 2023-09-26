Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen trajik olayda, iş çıkışı eve gitmek için bekleyen Engin Göregen ve Mazlum Doğan adlı iki genç, taksiciye hakaret eden alkollü bir grup tarafından öldürüldü. Şüphelilerden üçünün "Rambo bıçağı" olarak bilinen büyük bir bıçakla gençleri öldürdüğü öğrenildi. Bu korkunç olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın geçtiği gece, iki genç iş çıkışı meydanda taksi beklerken, 2'si kadın toplam 6 kişilik bir grup tarafından küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Gençler, taksiciyi savunarak gruba tepki gösterdi. Bu tepki sonucunda, grupla gençler arasında şiddetli bir kavga başladı ve gençler bıçaklandı.

Ağır şekilde yaralanan Engin Göregen ve Mazlum Doğan, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Bu ölümcül olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, iki genç ile saldırgan grup arasında yaşanan arbede net bir şekilde görülebiliyor.

Şüpheliler olayın ardından kaçtılar, ancak polis ekipleri tarafından Bağcılar'da yakalandılar. Gözaltına alınan H.E.A.(17), B.K.(17), M.O.B.(18), G.Ö.(18) ile H.G.A.(18) ve B.E.L.(17) isimli şüphelilerden H.E.A., B.K. ve M.O.B.'nin iki genci öldürdüğü tespit edildi. İlk ifadelerinde karşılıklı küfürleşme sonrası kavga çıktığını söylediler.

Saldırganlar, "Rambo Bıçağı" olarak bilinen büyük bir bıçakla gençleri öldürdüler. Şu an için şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan işlemleri devam ediyor ve adliyeye sevk edilecekler. Bu üzücü olay, kamuoyunda büyük bir infial yarattı ve adalete güvenin sağlanması için yoğun bir şekilde takip ediliyor.