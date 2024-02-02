RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Başakşehir, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Çağdaş Atan’ın öğrencileri, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo ve sürat çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 16.00’da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.