RAMS Başakşehir, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Paços de Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Matchoi Djalo’yu gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, gelecek sezon kadro planlamasına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, Portekiz 2. Lig’inde mücadelede eden Paços de Ferreira’da forma giyen 20 yaşındaki Gine asıllı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo’yu 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Konuyla ilgili RAMS Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Matchoi Djalo, bu sezon Portekiz 2. Lig’inde çıktığı 23 maçta, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.