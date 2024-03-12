Uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen gram altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın, enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer bulurken, gram altın da bu yükselişe paralel olarak tarihi bir rekora imza attı. Ons altın 2 bin 177 dolar seviyelerini görürken gram altın da 2 bin 420 liraya kadar yükseldi.

"Enflasyondan altına kaçış var"

Altındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da kuyumcularda hareketlilik olduğu gözlendi. Fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Güneş, ‘‘Altında 10-15 gündür yükseliş trendi var. Orta Doğu’daki belirsizlik ortamı, ABD Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için de altına talep gösteriyor. Ülkemizde gram altın uzun vade yatırımı olarak tercih ediliyor. Has altının Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2 bin 420 lira, çeyrek altın 4 bin lira tam altın 16 bin liradan satılıyor’’ şeklinde konuştu.