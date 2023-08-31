Avlulu ev, etrafını saran güvenlik kameraları ve dikenli tellerle dikkat çekiyor. Bu evde kendisine 'şeyh' unvanını veren A.A., ilginç bir iş yaparak günde 300 kişiye muska hazırlıyor. Muska işlemleri randevu sistemiyle yürütülüyor. Sabah saatlerinde gelen ziyaretçiler, kapıda bulunan görevliden yeşil fiş alarak içeri adım atıyorlar ve muska taleplerine göre 500 TL ücret ödüyorlar. Aynı şekilde dua isteyenler beyaz fiş alıp 250 TL ödeme yapıyorlar.

Ev ziyaretçilerinin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor ve genellikle öğleden sonra A.A. ile görüşüp sorunlarını paylaşıyorlar. İşlerini hallettikten sonra, A.A. tarafından hazırlanan muskaları 30 TL karşılığında kapının karşısındaki bir iş yerinde demir kaplatarak alıyorlar ve bu muskaları ya kendileri ya da çocuklarının boyunlarına takıyorlar. Ev, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kapalı kalıyor ancak diğer günler ziyaretçilere açık.

A.A.'nın elde ettiği aylık gelir iddialara göre 1 milyon TL'nin üzerinde. Ayrıca, akşamları Kayapınar ilçesinde bulunan başka bir evde, varlıklı kişilere 'VIP hizmet' adı altında muska yaptığı da belirtiliyor.

Dikkat çekici bu olay, Diyarbakır halkının ilgisini çekmeye devam ediyor.