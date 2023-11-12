Gut Hastalığı Nedir?

Gut Hastalığı, kanda ürik asidin toplanıp, eklem bölgelerinde ağrı ve şişkinliğe neden olmasıyla kendini belli eden romatizmal bir rahatsızlıktır.

Diğer hastalıklardan farklı olarak Gut hastalığı, düzensiz aralıklarla ortaya çıkar ve genellikle ayak baş parmağındaki iltihapla kendini göstermektedir. Hastalığın kesin bir tedavisi olmamaktadır.

Erkeklerde kadınlara kıyasla daha çok rastlanır ve en çok 40 ile 65 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası görülürken genç insanlarda görülmesi düşük bir ihtimaldir.

Gut hastalığı neden olur, hastalığı tetikleyen etkenler şu şekilde;

Aşırı alkol tüketimi

Cerrahi operasyon

Yanlış uygulanmış diyet

Aspirin ve idrar sökücü ilaçlar

Şiddetli hastalık

Gereğinden çok kırmızı et tüketimi

Eklem travması

Gut Hastalığının Belirtileri

Gut hastalığı ataklar halinde belli olmaktadır. Vücudun eklem yerlerinde ağrı ve şişlikler oluşur, bilhassa ayak baş parmağında belli olur. Parmak hassaslaşır ve şişer, özellikle gece ağrı hissi ile uyanılır.

Ataktan sonra herhangi bir belirti vermeden de devam edebilen bir hastalıktır.

Hasta kişilerde yapılan testler sonucu kandaki ürik asidin fazlalığı saptanmıştır.

Eklemlerde kristaller biriktiği için hareketlerde kısıtlanma ortaya çıkmaktadır.

İlaç ve diyet alışkanlığı hedef alınır ve dolayısıyla ayrı ayrı ilaç tedavisi ve diyet tedavisi uygulanır.

Ürik asidi düşürücü ilaçlar doktorlar tarafından önerilirken ayrıca diet listesi de oluşturulur.

Sınırlı ve dengeli beslenme, alkol tüketilmemesi genel tavsiyelerdir. Hastaların bol su içmesi eklemlerde biriken kristallerin azalması için oldukça önemlidir.

Ürik asidin fazlalığından kurtulabilmek için, ağrı ataklarını önlemek amacıyla önerilen ilaçların yanı sıra çiğdem otu olarak bilinen bitkiden elde edilen ilaç da tedaviye yardımcıdır.

Hastalık süresince aspirin kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Nadiren de olsa cerrahi tedavi uygulanır.

Peki Gut hastalığı tedavi edilmezse ne olur? Daha ciddi durumlara neden olabilir. Örnek tuttuğu eklemler de ve çevre dokularda sinir basısı tendon gibi ciddi hasara neden olur. Ayrıca tedavi edilmezse belli aralıklarda gut hastalığı tekrarlayabilir.