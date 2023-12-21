Bursaspor Başkanı Recep Günay, kongre tarihinin bugün alınacağını belirterek, “Bursaspor sahipsiz kaldı. 20-25 gün sonra kongre var hep beraber göreceğiz. Bu kongre Bursaspor’un kurtuluşu falan değil. Kimse hayal etmesin biri gelecek de burayı yönetecek diye" dedi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiklerinde şampiyonluk vaatleri olmadığını belirterek sözlerine başlayan Günay, “Biz buraya gelirken şampiyonluk vadetmedik. Biz kapanmasın, yaşasın, elektriği sönmesin diye geldik. Tahtayı açacağız dedik. Açılmazsa biz burada durmayız dedik. Ama biz bunlarla mücadele ederken kimse yanımızda olmadı, karşımızda oldu. İlk günden bu yana yönetim istifa denildi. Daha ligin ikinci maçında bize küfür ettiler. Sanki vatan hainleri gibi bize davrandılar. Böyle bir durumda yönetim kurulundan ne beklersiniz ki? Vatan hainlerine yapılmayan hakaretler yaptınız. O gün onları yapanlar şimdi mutlu musunuz? Camia nerede? Biz cezası varsa çekeriz. Takımı biz mi kurduk? Futbolcuların yerine biz mi oynadık? Bu futbolcular geçen seneden kaldı. Biz transfer etmedik. Bursaspor’a 27 tane futbolcu aldılar, bir futbolcunun bedeli 57 milyon TL, onlar masum. Geçen sene gelen cezaları bize yüklediniz. Sanki biz yaptık bunları. Cezaları biz getirdik sanki. Tahkim Kurulu’nda davamız var diyorum, biri avukat, biri divan başkanı çıkıyor diyor ki ’Yalan söylüyor’. Savunmayı yapan benim. Yalan söylüyorlar. Ben kulüp başkanıyım var diyorum, onlar yok diyor. Tahkim’den karar çıkınca postalayın onlara. Bu davaya sahip çıkalım diyorum. Bizim davamız değil, Bursaspor’un davası bu” ifadelerini kullandı.

“Biz ağzımızla kuş tutsak olmayacak”

Bursaspor’u ayağa kaldırmak için hareket ettiklerini söyleyen Recep Günay, “Gelin Bursaspor Kulübü’nü ayağa kaldıralım. Biz ağzımızla kuş tutsak olmayacak. Geçen seneki Başkan Ömer Furkan Banaz yönetimi her şeyi yaptı. O yönetim 70 milyon TL’ye yakın borçlarını ödemiş. Hiç faiz uygulamayarak ve borç almayarak. Bir kaynak bulmuşlar, ona da aynısını yaptılar. Fark etmiyor. Bursaspor’un değeri olan bir Levent Kızıl Bursaspor’u 2. Lig’den aldı şampiyon yaptı. Şampiyonluk maçında adama hakaret ettiler. Yönetim kurulundaki insanların iyi niyetli olması önemli değil. Onların dediğini yapmadığın an yandın. Hiçbir şey yapamazlarsa futbolcuların arabalarını durdurur onlara saldırırlar. Olmuyorsa başkanın evini basarlar” şeklinde konuştu.

“Bu kongre Bursaspor’un kurtuluşu değil”

Kongre kararının kurtuluş olmadığını söyleyen Bursaspor Başkanı Recep Günay, “Ben de güçlü bir başkan istiyorum. Faik Çelik, Hüseyin Özdilek, Faruk Çelik, Cavit Çağlar ve Celal Sönmez gibi isimleri ben de görmek isterim. Fakat çıkan haberlerle onlar da çekildi. Bursaspor sahipsiz kaldı. 20-25 gün sonra kongre var hep beraber göreceğiz. Bu kongre Bursaspor’un kurtuluşu falan değil. Kimse hayal etmesin biri gelecek de burayı yönetecek diye. Biz burada 200-250 kişiye yemek çıkartıyoruz, elbiseleri temizleniyor. Fabrika gibi burası. Yarım saat su kesiliyor haber yapılıyor. Böyle olmamalı. İnsanların açığını ortaya koymak önemli değil. ‘Yapamayacaksan neden geldiniz?’ diyorlar. Doğru söylüyorlar. Hata yapmışız. Bundan sonra gelmeyeceğiz, siz gelin. 450 milyon TL parayla gelecekler, hemen 2 sene sonra Süper Lig’e çıkartacaklar” sözlerini kaydetti.

“Borçları eski yöneticiler ödeyecek”

Başkan Recep Günay, açtığı davalarla ilgili olarak, “Transfere engel dosyalardan kurtulmamızın tek yolu itiraz davalarımızdır. Yetki almadan yapılan borçların o günkü yönetim kuruluna ödetilmesi gibi bir durum var. Listenin tamamını o yöneticiler ödeyecek. Bu dava dosyasının en önemli özelliği bu. TFF Başkanına da anlattım. Böyle bir yönetmelik var, derneğimizin tüzüğü var. Bu borçlardan şahıslar sorumludur diye. Biz bu davayı kazandığımızda o günkü yönetim kurulunda kimler varsa onlara kalacak. Çok önemli bir konu bu. Bursaspor kazanacak bu davayı. Bunun arkasında olun. Bir daha Bursaspor’un böyle bir sorunu olmayacak. Kimlerin sorunu olacak? O günkü yöneticilerin olacak. Federasyon Hukuk Kurulu’na da anlattım. Dediler ki UEFA’da bin tane dosya var. Eğer biz haklıysak, o kulüpler de kurtulur dedim” diye konuştu.

“Çağatay Yılmaz’a af yok”

Son olarak Çağatay Yılmaz’ın kadro dışı kalmasıyla ilgili de açıklamalar yapan Başkan Günay, “Sorumluluk önemlidir. Disiplin önemli. Eğer bunlar yoksa, ne teknik direktör, ne yönetici ne de başkan olarak yapabilirsin. Biz hakem raporunu okuduk, ‘Sarı kartın var. Dikkat et kendine. Sakin ol’ diyor hakem. Maçın geri dönme şansı da yok. 90 dakika bir şey oynamamışsın sonraki hırsın ne? Keşke o hırsı maçta gösterseydiniz de 5-0 yenilseydiniz. Kavga çıkınca herkes hırslı. Kimse kimseyi tutamıyor. Gerek var mıydı kavga etmeye? Sahamız kapanacak. En aşağı 3-4 futbolcumuza da ceza gelecek. Kim bedelini ödeyecek? Bu hale getiren kim? Ben getirmedim. Sakin ol denmiş sana. Taşkınlık yapmış olabilirsin. Yetkililer geldiği zaman dur diyorsa duracaksın. Herkesi galeyana getiriyorsan, sen de bedel ödeyeceksin. Af yok. Satmak da yok. Yok öyle. Kadro dışı bırakırsak isteyenler var diye de düşündük. Bizim onurumuz, gururumuz paradan öte dedik. Kulübün kaderi ile kimse oynayamaz. Kim olursa olsun. 10 gol atmış, isterse 100 gol atsın. Önce kulübün gururu önemli. Kimse camianın üzerinde olamaz. Eğer olursa, benim olduğum yerde yeri yoktur” şeklinde konuştu.