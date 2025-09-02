Rekabet Kurulu, tersanecilik sektöründe 33 teşebbüs, iki teşebbüs birliği ve bir danışmanlık şirketi hakkında, işgücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle soruşturma başlattı. İddialar arasında ücret sabitleme ve çalışan ayartmama anlaşmaları yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurulu, 14 Ağustos 2025 tarihli ve 25-31/714-M sayılı kararıyla, tersanecilik sektöründe faaliyet gösteren 33 teşebbüs, iki teşebbüs birliği ve bir danışmanlık şirketi hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerini tespit etmek üzere soruşturma açtı.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler, sektörde rekabetin kısıtlandığına dair ciddi şüpheler ortaya koyaraken soruşturmada; işgücü piyasasında rekabete hassas bilgi değişimi yapılması, çalışan ücretlerinin birlikte belirlenmesi, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olunması, bu anlaşmaların kurulmasına ve sürdürülmesine yönelik kolaylaştırıcı eylemler öne çıktı.

Kurul, bu tür uygulamaların emek girdisinin fiyatını sabitleyerek ve emeğin hareketliliğini kısıtlayarak 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğini belirtti.

Soruşturma, sektördeki rekabet ihlallerinin detaylı incelenmesi için başlatıldı.