Reklam ajansları, hayatı kolaylaştıran yapay zekanın kurumsal ve yasal düzenleme olmadan kullanılmasının eser hırsızlığının yanı sıra mahremiyetin ortadan kalkmasına ve verilerin kötü amaçla kullanılmasına yol açacağına dikkat çekti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gonca Yıldırım Öge’nin reklam ajanslarının yapay zekaya yaklaşımlarını incelediği araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönlerine yönelik soruları yanıtlayan reklamcılar ile yüz yüze yapılan ve MAXQDA24 yöntemiyle çözümlenen verilere göre, reklamcılar yapay zekayı heyecan verici, yaşam kolaylaştırıcı, hızlı tasarım ve içerik üretmek için faydalı bulurken; veri güvenliği, mahremiyet ve telif hakları açısından riskli gördü. Yapay zekanın ajanslar tarafından hızla kabul edildiğinin belirtildiği araştırmada hem bireysel hem de sektörel olarak veri güvenliğinin sağlanması, telif haklarının ve özgün fikirlerin korunması konularında önlem alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yasal düzenleme şart

Yapılan görüşmelerde, yapay zeka araçları geliştikçe tüm sektörlerde olduğu gibi reklam dünyasında da işsizlik korkusunun dillendirildiği ancak en büyük tehlikenin insanların eserlerini çalması olduğu ifade edildi. Yapay zekanın olumsuz yanlarının gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerle en aza indirgenebileceğini söyleyen reklamclar, “Mahremiyetin ortadan kalkması, verilerin kötü amaçlarla kullanılması, telif hakları sorunlarının büyümesi gibi risklerin önüne bir an önce geçilmelidir” görüşünde birleşti.

Yeteneğe tehdit ancak iyi bir asistan

Araştırmada, rutin işleri hızlı bir şekilde yapan yapay zekanın reklamcıların günlük iş akışlarını kolaylaştırdığı ve asıl önemli işlere daha fazla zaman kalmasında olumlu etkisi olduğu belirtildi. Öte yandan reklamcıların çoğu, kolaya kaçmanın insanı körelttiği, yapay zekanın insan becerilerini değersizleştireceği, insan kontrolünü kaldıracağı, insan yeteneğini tehdit ettiği yönünde ortak görüşte buluştu. Görüşmelerde yapay zeka araçlarının her zaman istenilen sonuçları doğru bir şekilde vermediği fikrinde birleşen reklamcılar “Yapay zeka günlük yaşamımızın bir parçası, çalışkan, yorulmayan, ufuk açıcı bir ekip arkadaşı. Alternatif fikirler sunan yapay zekanın duyusal olarak insan zekasına erişmesi imkansız” diyor.

İnsanlık yararına kullanılmalı

Araştırmayla ilgili konuşan Doç. Dr. Gonca Yıldırım Öge, “Yapay zeka bir yandan yeni iş alanları oluştururken diğer yandan birçok işin doğasını değiştirecek gibi görünüyor. Yapay zekanın olumsuz yanlarını gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerle en aza indirgemek, olumlu yanlarını da insanlık yararına kullanmak asıl olmalıdır” dedi.