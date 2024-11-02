Erkut Terliksiz, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği Doki Doki isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

“Resim yapmanın ilk kuralı, kural olmamasıdır” diyen Terliksiz, eserlerindeki heyecan, korku, aşk ve endişe gibi yoğun duyguları izleyicilerde merak uyandıran, enerji dolu ve evrensel bir dilde duygularını ifade etmeye çalışan figürlerle veriyor. Renkleri ve ritimleriyle üç boyutlu bir etki oluşturan ve birer çizgi film kahramanını andıran figürler; içinde barındırdıkları gizli hikâyeleri ile izleyicileri eserlerin içine çekiyor. Eserlerini planlamadan, sınır çizmeden anlık değişen duygu durumuna göre resmeden sanatçı yurt dışında yaptığı çok başarılı sergilerin ardından uzun bir aradan sonra İstanbul’da bir solo sergi ile sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan eserler taşıdığı izlerle hem Japon anime kültürüne bir gönderme yapıyor hem de tüm izleyicilere hitap eden bir duygu yoğunluğu sunuyor. İzleyicilerin sadece görsel olarak değil, duygusal anlamda da içine çeken sergi adını Japoncada kalbin hızla atmasını betimleyen bir ses efekti olan Doki Doki’den alıyor.