Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine geçici olarak el konulduğu belirlenen sürücüye toplam 450 bin TL ceza uygulandı.

Olay saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 16 APG 391 plakalı motosikletin sürücüsü Ö.Ç.’ye (36) dur ihtarında bulundu.

Ancak sürücü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile sürücü arasında yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda motosiklet durdurularak sürücü yakalandı.



Yapılan kontrolde sürücünün 1.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan incelemede, sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine geçici olarak el konulduğu tespit edildi.



Sürücüye, “dur” ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ehliyetine geçici olarak el konulmuş olmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı.