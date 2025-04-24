İcra ve İflas Kanunu kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirilen satış ihalelerinde son teklif süresine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, UYAP’a entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılan açık artırmalarda, açık artırmanın son 10 dakikası içerisinde yeni bir teklif verilmesi durumunda, sürece 3 dakikalık ek süre eklenecek.

Uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmesi hâlinde açık artırma süresi her yeni teklifin verilmesinden itibaren üç dakika daha uzatılacak, son uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmezse mal en yüksek teklif verene ihale edilecek.

Ancak düzenlemeye göre, uzama sürelerinin toplamı bir saati geçemeyecek. Bir saatlik süre Adalet Bakanlığı'nın kararıyla değiştirilebilecek.

Önceki uygulamada, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılıyordu.