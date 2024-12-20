Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu maçı HT Spor'da değerlendirdi.

Dilmen, sözlerine şöyle başladı:

Türkiye'de bir tane antrenör takımı var o da Okan Buruk'un takımı. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim haziranda gelen teknik direktörüm 15 lig, 6-7 Avrupa maçında hala bu kısır, bet oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiş, bir de götürmüş demektir.

Fenerbahçe taraftarının oyundan memnun olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçeliler futboldan memnun değil, ben de değilim. Mourinho klasik bir teknik direktör aslında. Ben Mourinho'yu teknik direktörün çok ötesinde görüyorum demeçleri ve davranışlarıyla ama bunu saha içinde yansıtmadığını görüyorum. Tercihleriyle yanlış yapıyor. Futbol iyi futbolcuyla oynanır, sistem oyuncuya göre olur. Oyuncuya göre sistem olmazsa siz takımınızı kaybedersiniz.

İsmail Kartal'ın Fred'i doğru oynattığını belirten Dilmen, şöyle konuştu:

İsmail Kartal, Fred'i öne doğru oynatıyordu. Bu takımı 4-1-4-1'e çeviriyordu. İkili orta saha oynamıyordu yani. Fred'den, İrfan Can'dan, Osayi'den geçen yıldan eser yok. Stoperler de keza öyle. Sistem yaptı bunu.

Rıdvan Dilmen, Mourinho'nun Fenerbahçe'yi yerle bir ettiğini ifade ederek şunları dedi:

Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum. Fenerbahçe taraftarı da seviyor ama Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Aslında önüne çok güzel bir emsal geldi. 11'e 10 oynanan oyunda Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi geldi Fred'in yerine çekti. Bunu istiyorum ben Mourinho'dan. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. Fred bu sene yok, kayboldu. Fenerbahçe tek Amrabat oyun kurumuyla şampiyonluk yarışında olmaz ama 4-1-4-1 oynatırsan olur.

Dilmen ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Hemen hemen bu kadro Fenerbahçe geçen sezon tek kale maç yapıyordu ama napsın 99'la olamadı. Bu sezon 90'ı gören, 88'i gören şampiyon olur. Mourinho bu tip olayları normal zannediyor. Mesela Beşiktaş mağlubiyeti olabilir diyor, olmuyor işte.