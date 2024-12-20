Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Hocaköy mahallesinde ikamet eden 85 yaşındaki Muammer A., iddiaya göre evin içinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada kafasını yere çarpan yaşlı adam burada hayatını kaybetti. Bir süre sonra eve gelen eşi kocasının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla yaşlı adamın cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.