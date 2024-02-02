

Açıklama yapan Kocaağa, "31 Mart 2024 seçimleri hasebiyle yarimiz, yarınımız AK Partimizden İnegöl Belediye Başkan aday adaylığı için yola çıktım. Bu kutlu yolda attığım her adımda tek hedefim ak davamızın himayesi altında şehrimize en iyi hizmetleri sunarak bayrağımızı yükseklerde dalgalandırabilmek gayesiydi.

Sahada gerek vatandaşlarımız gerekse partimizin neferi, dava kardeşlerimden almış olduğum olumlu dönüşler çalışma azmimi yoğun bir şekilde arttırdı.

Sonuç itibari ile gelmiş olduğumuz yoğun ve onurlu sürecin sonunda genel merkezimizin ve Parti büyüklerimizin teveccühleriyle, dört buçuk yıl birlikte çalışma fırsatı elde ettiğim değerli belediye Başkanım Alper Taban tekrardan aday gösterildi. Bu vesile ile kendilerine ve tekraren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen değerli büyüğümüz, kıymetli Başkanımız Alinur Aktaş‘a çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum.

Şunu da belirtmeliyim ki bizler de hem partimizin hem değerli başkanlarımızın en yüksek oy oranına ulaşmaları adına için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kendilerine tekrardan İnegöl’ümüze de Bursa’mıza da hizmet etmeleri noktasında aracı olacağız.

Şahsım adına AK Partinin, davamızın bir neferi olarak sahada elimizden gelen tüm gayreti göstererek canla başla çalışıp Türkiye yüzyılının mimarı değerli Cumhurbaşkanımızın davasını daha yukarılara çıkarmak için çalışacağım.

“Güçlü bir Türkiye için birlikte yürüyecek çok yolumuz var.”Saygı ve muhabbetlerimle…" dedi.

Kaynak: Seher Yaşa