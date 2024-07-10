Yıldırım Belediyesi, ilçenin çarpık, plansız yapı stokunu güvenli, planlı, sosyal donatı alanları desteklenmiş yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan, kent estetiği için olumsuz görüntü oluşturup çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binaları yıkıyor. Yapı ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2019 yılından bu yana tespit edilen 866 metruk yapının 602’sinin yıkımı gerçekleştirilirken 2024 yılının 7 ayında 40 binanın yıkımı yapıldı.

Metruk ve terk edilmiş binaların amaçları dışında kullanılabildiğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Buralar, madde bağımlıların mekânı haline geliyor. Bu durum ise bölge sakinlerinin güvenlik ve huzurunu tehdit ediyor. Buna müsamaha göstermemiz söz konusu dâhi olmaz. Yıldırım’da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm bir zorunluluk

Kentsel dönüşümün tercihten ziyade zorunluluk olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım vizyonumuzun merkezine koyduğumuz temel öncelik şehrin dönüşümü. Depreme dayanıksız, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları yetersiz bölgelerimizi vakit kaybetmeden dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıldırım’da daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan tapulandırma, bir yandan da kaçak ve metruk yapı ile mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN