Türkiye’nin önde gelen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon öğretim üyelerinin katıldığı ROG İnflamasyona ve Ağrıya Çok Yönlü Bakış Sempozyumu İstanbul’da 175 katılımcının katılmasıyla yapıldı. Sempozyumda Prof. Dr. Nilay Şahin, “Bazen iltihapların altından farklı romatolojik veya nörolojik hastalıklar çıkabilir” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, artık günümüzde hastalara ve hastalıklara tek bir pencereden değil de bütüncül olarak bakılması, her yönüyle hastaların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Nilay Şahin, “Bazen iltihapların altından farklı romatolojik veya nörolojik hastalıklar çıkabilir”

Balıkesir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin, iltihabın pek çok kas-iskelet sistemi sorununa yol açarak insan sağlığını çok olumsuz yönde etkilediğini, yaşam kalitesini bozarak günlük yapılması gerek işlerin hastalar tarafından yapılamadığı için hayatın çok sıkıntılı hale geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şahin, vücutta bazen kendiliğinden oluşan bazen de bir enfeksiyon ardından gelişen iltihabın büyük sıkıntılara sebebiyet verebileceğini belirterek, "Bazen iltihapların altından farklı romatolojik veya nörolojik hastalıklar çıkabiliyor. Bu nedenle öncelikle hastanın vücudunda neden iltihap olduğunu tespit etmeliyiz. İşte bu nedenle hastalığa erken dönemde müdahale etmek ve hastayı her yönüyle değerlendirerek tedaviye almak önemlidir. İltihapların çok çeşitli tedavi şekilleri vardır ve özellikle romatoloji, nöroloji, geriatri ve fizik tedavi gibi farklı branşların bazen ortak bir değerlendirme ile bu hastalığa yaklaşımı tedavi başarısını arttıracaktır" dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti “İşte bu düşüncelerle çıktığımız yolda Sağlık ve Bilim Derneği, Akademik Geriatri Derneği, Balıkesir Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen ROG İnflamasyona ve Ağrıya Çok Yönlü Bakış Sempozyumu yaklaşık 175 katılımcı ile gerçekleştirildi”.

Sempozyum İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından Prof Dr. Nilay Şahin ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ nun destekleri ile gerçekleştirildi. Kongre etkinlikleri; bilimsel oturumlar, paneller ve bildiri sunumlarından oluştu. Alanında uzman genel dahiliye, geriatrist, nörolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve romatoloji uzmanları, akademisyenler ve asistanlar, sivil toplum kuruluşları, ilaç ve medikal firmalar sempozyumumuzda çeşitli düzeylerde katkı sağladı.

Sempozyumumuzda gerçekleşen 20 bilimsel oturum ve 1 uydu sempozyunda 18 oturum başkanının moderatörlüğünde 30 konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca 24 sözlü bildiri yer aldı.

Sempozyum kapsamında düzenlenen Kas İskelet Sistemi Mezoterapi Uygulamaları, Miyofasiyal Gevşetme Teknikleri, Ozon Tedavisinde Prensipler ve Ozon Uygulamaları, Kas İskelet Hastalıklarında Kök Hücre Uygulamaları, Tanı ve Girişimsel Ultrasonografi ve Botilinum Toksin Enjeksiyonları Kurslarına ile farklı 7 kurs yapılmıştır. Kurslarımız öncelikle teorik eğitim ardından pratik uygulamalar ile pekiştirildi.