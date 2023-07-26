Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde, çekçekle kağıt toplayan bir kişi, 120 kiloluk rögar kapağını çalmak isterken güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde önlenmiş oldu.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre, karton toplayıcılığı yapan bir kişi, sokak arasında bulunan rögar kapağını hedef aldı. Uzun uğraşlar sonucu rögar kapağını çıkarmayı başaran hırsız, çekçek arabasına yüklemek üzereyken mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Hızlıca durumu fark eden vatandaşlar, hırsızın planını bozarak çekçek arabasının yanına yaklaşmasına fırsat vermediler.

Yaşanan olay sonrasında, hırsız elindeki rögar kapağını hızla bırakıp kaçmaya başladı. Elindeki ağır yükü bırakan hırsızın kaçmasıyla birlikte mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Rögar kapağının çalınması durumunda oluşacak çukurun, hem yayalar hem de sürücüler için büyük bir tehlike oluşturacağı düşünülüyor.

Beyazıt Mahallesi sakinleri, güvenlik kameraları sayesinde hırsızın planının bozulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Aynı zamanda, rögar kapağı hırsızlarının bir an önce yakalanması ve bu tür olayların önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.