Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai de sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı. Maça yedek başlayan Sallai, 75. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk karşılaşmasını oynadı.

27 yaşındaki futbolcu, Freiburg’dan transfer edilmişti.