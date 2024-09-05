Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Romanya Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji ve Köstence'nin diğer okullarından gelen Türk öğrenci ve öğretmenler, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci tarafından kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen kabulde öğrencilerle sohbet etti. Yelkenci, görüşmede Bakanlığa bağlı Romanya Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji ve Köstence'nin diğer okullarından gelen Türk kökenli öğrenci ve öğretmenlerini misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.



Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, Türk kültürünü daha yakından tanıyıp bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla yapılan görüşmede Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Geleceğe dair umutlarımızı tazeleyen bu güzel gençlerin yollarının, bahtlarının açık olmasını diliyorum." diye konuştu.



Öğrenciler de Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek kendilerini kabul ettiği için Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye teşekkür ettiler.

Kaynak: igf