Geçtiğimiz hafta Zirveden uzaklaşan ve play-off’u garantileyen Amed deplasmanından 3 altın puanla dönen temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü evinde ilk yarıda İstanbul’da kabus dolu bir maç oynayıp kalesinde tam 5 gol görüp 2 kalecisinin ceza evine girdiği ve bu maçın yankılarının taşındığı maçta önce geriye düştüğü ancak maçın son yarım saatinde ayağa kalkarak, Amed maçında gol perdesini açan stoper Erman ileriye çıkarak önce beraberlik ve sonra da tribünleri adeta çılgına çeviren galibiyet golü ile ilk yarıdaki o kabus dolu hezimetin hem rövanşını alırken bu 3 altın puanla düşme kabusunu üzerinden attı. İnegölspor’umuz bu maçı oynarken hepimizin bu maçın heyecanı ile birlikte Isparta-Batman maçı sonucunu merak ediyorduk. Ancak Isparta kazansa bizim açımızdan düğüm çözülecekti. Ancak Isparta bunu başaramayınca Batman’la birlikte kendisini de ateşe attı. Bu maçın sonucu ile düşme potasında bir tane rakibiz varken iki oldu. Bu maçın bir başka yönü de ilk yarıda Ankaraspor maçında bir golümüzü iptal eden ve bir mutlak penaltımızı vermeyen ve aldığı tepkiler nedeniyle uzun süre stattan ayrılamayan hakem Ali Yılmaz’ın tüm itirazlarımıza rağmen bu maça yeniden verilmesiydi. Ali Yılmaz bu tepkiler altında bu maçı yönetti.

Rakip Erokspor 2.lige yeni geldi. Gelir gelmez müthiş transferler yaparak Çorum-Urfa-Amed ile birlikte zirveyi zorlayan kaliteli bir kadro kurdu. Bu kadrosuyla grubumuzda sürekli zirveyi kovaladı. Ancak öyle sürpriz puanlar kaybetti ki, bu puanlara kargalar bile güldü. İlk maçımızda kalemize gönderdikleri ve kalecimizin seyrettiği 5 gol ardından kalemizde gördüğümüz akıl almaz goller nedeniyle 2 kalecimizin tutuklanması ve ceza evine girmeleri bu maçın önemini bir kat daha arttırdı. Tribünler doldu. Erokspor zirveden kopmuş ve play-off’u garantilemiş bir durumda İnegöl’e geldi. Amacı bu maçı sakatlık yaşamadan ve play-off finallerine hazırlanmaktı. Sonucu pek umursamadan oynadığı maçta öne geçmesine rağmen sakatlıklar nedeniyle sık oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı ve en önemlisi Bursa altyapı patentli maçın en iyilerinden biri olan Enes Kayar çift sarıdan oyun dışında kaldı. Bu maçta Play-off’un iddialı takımlarından birisi olduğunu gösterdi.

İnegölspor’a gelince teknik heyet bu maça kart cezalısı Niyazi‘nin yerine Ersel’i ilk 11’e alarak Amed maçı kadrosuyla başladığı maçın 2.yarısında Kaptan Bahadır’ın yerine Furkan’ı Ali‘nin yerine Yılmaz’ı ve Ersel’in yerine Alperen’i oyuna aldı. Bu değişiklikler maçın sonucuna olumlu yansıdı. Maça iyi başlayan ve maçın hemen başında Maçın en etkili oyuncularından biri olan Metincan’ın ceza alanı içerisinde düşürülmesine maçın hakemi Ali Yılmaz bir kez daha penaltı çalmayarak bizleri korkuttu. Bu maçı oynayan tüm oyuncularımız maça yüreğini koyarak iyi mücadele ederek oynadılar. Kaleci Bekir çok önemli goller kurtararak takımımızı adeta ateşledi. Müdafaamız, orta sahamız ve forvetimiz çok gayretli oynadı. Müdafaamız tecrübeli ve kaliteli rakip forvetler karşısında çok zorlandı. Hele hele yediğimiz golde altı pasa kadar gelen bir topu 5 defa kesip kornere veya taca atmayı düşünemedikleri ve ceza sahamızın dışına çıkaramadıkları bu topun gol olması tribünleri çok korkuttu. Ancak bunun akabinde özellikle 2 yarıda bu golü telafi ederek takımımızı galibiyete taşıdılar.

Bu maçın kazanılmasında tecrübeli devre arası en iyi takviyelerimizden biri olan ve Amed maçında gol perdesini açan Erman ileriye çıkarak attığı birbirinden hayati 2 altın golle bu maçın unutulmazları arasına girdi. Erman fizik yapısı ve tecrübesiyle grubumuzun en iyi stoperlerinden birisidir. Kendisini maça iyi hazırlayıp iyi motive olduğunda çok kaliteli ve faydalı işler yapıyor. Nitekim bu maçta da attığı 2 altın golle takımımızı adeta ipten aldı. Tebrikler Erman, tebrikler İnegölspor’umuz. Attığın bu 2 hayati önem taşıyan 2 golle takımımızın düşme kabusunu ortadan kaldırdın. Bu gol serine Ankaraspor deplasmanında da devam ettirmen dileğiyle ayağına sağlık diyorum.

Sonuç olarak sezona yenilenmiş kadrosuyla başlayıp devre arasında kadrosunu 16 yeni oyuncu alarak sil baştan yenileyen ve bu güne kadar 3 teknik heyet değiştiren ve bu maça kadar sürekli düşme potasında kıvranan, kabus dolu maçlar oynayan İnegölspor’umuz 2.yarıda yenilenmiş kadrosuyla Erokspor’dan ilk yarının rövanşını alarak aldığı bu 3 altın puanla düşme potasından çıkmayı başardı. Geriye sadece 2 maç kaldı. Seçim nedeniyle bundan sonraki maçını 16 Mayıs’ta Ankara’da Ankaraspor’la oynayacak bu maçtan alacağı 1 puanla veya Batman’ın evinde Arnavutköy’e yenilmesiyle ligde kalmayı garantilemiş olarak İnegöl’e dönecek. Aksi takdirde son maçında evinde konuk edeceği küme düşen Tarsus’u yenerek kümede kalacak. Bu ihtimalleri bu galibiyetten sonra daha kolay ve rahat yazıyoruz. Erokspor’a yenilseydik bunları yazamazdık. Bu çok önemli galibiyetten sonra yönetim mutlu, takım mutlu, camia mutlu. Bu mutluluk Ankaraspor maçında devam etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Erok maçını kazanan başta teknik heyetimizi, oyuncularımızı, yönetimimizi ve tribünleri doldurarak maçın başından sonuna kadar takımımızı destekleyen taraftarlarımızı kutluyor Ankaraspor maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

”BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK.”