Öyle maçlar oynuyor, öyle adrenalin yaşıyoruz ki inanın kalp dayanmaz. Ligin boyu kısaldıkça, rakipler enteresan sonuçlar aldıkça ister istemez maç boyunca biz ne yaparızdan öte rakiplerimizi takip etmek zorundayız.

Geçen haftanın daha da anlam ifade edebilmesi için bizim adımıza mutlak surette Erok geçilmeliydi ya da Batman Isparta da takılmalı. 2.olmayınca iş başa düştü ve yedik duruma düşmemize rağmen müthiş bir geri dönüşe imza attık.

Takım olarak maça durgun ve çekingen başladık. Bunda ekstra çaba beklediğimiz Metincan, Bahadır, ve Ersel’in de fazla üretken olmamalarıyla alakalıydı. Özellikle İnegölspor sağ tarafını koridor gibi kullanan Erok, oradan istediğini alamadı da rahat bir nefes almış olduk.

İlk yarıda yakalanan 2 pozisyon cömertçe harcayıp üstüne üstlük birde halı sahada yenmeyecek gol yediğimiz anda akla gelen tek soru şuydu; yoksa 2.lig hikayesi burada bitiyor muydu? Bu karmaşa altında geçen 5 dakika sonra toparlandık. Önce beraberlik sayısı ardından ustaca kafa vuruşu ile Erman ile öne geçtik. Maç sonrası büyük bir sevinç yaşadık ama tribünde taraftarlarımızı unutmayalım. Galibiyette payları çok fazlaydı. Şeref tribünde siyasiler yoktu. Bu maçta kesin orda olması gereken Belediye Başkanı Alper Taban herhalde bu maça kalbim dayanmaz düşüncesiyle takımı yalnız bıraktı. Gerçi bu sezon bütün kritik haftalarda kendisi yoktu ama bunları bir lig bitsin daha rahat bir şekilde ele alıp konuşacağız.

Kalan 2 maça avantajlı biz giriyoruz. İpler elimizde. 24 haftadır biz kırmızı hattan nasıl çıkacağız diye matematik hocası olduk. Artık birazda başkaları dertlensin bakalım..