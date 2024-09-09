RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayetinde yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum.