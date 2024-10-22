

Serkan Ay başkanlığındaki İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği heyetinde yöneticiler Ayhan Güleç, Kani Ademoğlu, Zekai Sürer, Müslim Serbest, Serdar Ay, Mustafa Ünlüsoy ve Mesut Hasanlar; Rehber Şaban Yedikardeş, Folklor Eğitmeni Meryem Balı ve 20 Folklor oyuncusu yer aldı.



Kumanova Satelit Otel'de konaklayan Rumeli heyeti 17 Ekim 2024 Perşembe günü ilk olarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti'yi ziyaret etti. Dernek Başkanı Serkan Ay Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti'ye dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'de bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti göçmenlerinin çifte vatandaşlık taleplerini iletti. İnegöl halkının ve dernek üyelerinin selamlarını iletti ve tablo hediye etti. Dernek Başkan Yardımcılarından Ayhan Güleç İnegöl Belediyesi'nin, Kani Ademoğlu ise İnegölspor'un hediyesini verdiler. Heyet daha sonra Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu'yu ziyaret ederek Rumeliler Derneği'nin 01-04 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlemiş olduğu Uluslararası 2.Petla Şöleni'ne katılımlarından dolayı teşekkür etti ve hediyeleri takdim etti.



Heyet 18 Ekim 2024 Cuma günü Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İç İşleri Bakan Yardımcısı Astrit İseni; 19 Ekim 2924 Cumartesi günü de Likova Belediye Başkanı Erkan Arifi'yi ziyaret etti. Uluslararası 2.Petla Şöleni'ne katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür edildi ve hediyeleri verildi.



İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Folklor Ekibi 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 16.00'daki Balkan Festivali Kortejine katıldı. Folklor Ekibi saat 18.00'de Kumanova Shtepia E Kultures Çok Amaçlı Salonunda ülkemizin çeşitli yörelerine ait oyunlardan oluşan bir potpori sergiledi ve izleyenlerden büyük alkış aldı.



Rumeli heyeti 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Başkent Üsküp'e giderek Üsküp Çarşısı ve tarihi yerleri gezdi ve yakınları için hediyelik alışverişi yaptı. Aynı günün akşamında Folklor Ekibi Kosova Yöresi Oyunlarını sergiledi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.



Meryem Balı yönetimindeki Folklor Ekibi, Kumanova Bajram Shabani Müzik ve Folklor Derneği'nin 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlediği 4.Balkan Festivalinde "En İyi Kareografi"; Folklor Ekibinin 5 yaşındaki Yusuf Hasanlar da "En İyi Oyuncu" ödülünü alarak 20 Ekim 2024 Pazar günü heyetle birlikte yurda döndü.