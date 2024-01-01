İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Saman ve yönetim kurulu üyeleri, ilçemize yeni atanan Emniyet Müdürü Okan Şen'i makamında ziyaret ettiler.



Yapılan ziyarette bir konuşma yapan Dernek Başkanı Fatih Saman, "Öncelikle ilçemize Emniyet Müdürü olarak atandınız. Hayırlı olsun. Görevinizde başarılar diliyoruz. Derneğimiz 1974 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yıl 50. kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. 2024 yılı boyunca 50 farklı etkinlik planladık. Bu etkinliklere sizleri de bekliyoruz." dedi.



İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen gelen heyete hitaben, "Dernek olarak bu ziyaretiniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Ben de Bursa'da doğmuş olmama rağmen Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinden Türkiye'ye göç eden bir aileye mensubum. 30 yıllık meslek hayatımda Balıkesir, Şırnak, Gaziantep ve Bayburt illerinde görev yaptım. Son olarak 4 yıldır Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandım. İnegöl'de olmaktan mutluluk duyuyorum. İnegöl'e hizmet etmekten onur duyacağım. Ayrıca derneğinizin 50.yılda düzenleyeceği etkinliklere de fırsat buldukça katılmaya çalışacağım." dedi.



Dernek Başkanı Fatih Saman daha sonra İnegöl'e yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen'e çiçek takdim ederek görevinde başarılar diledi.

Dernek Başkanı Fatih Saman ve beraberindeki heyet, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretini tamamladı.