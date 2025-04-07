Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonuna binlerce sporsever katıldı. 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katıldığı maraton heyecanlı anlara sahne oldu.ANTALYA (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Hasan Akkoyun ve kent protokolü verdi. Başkan Vekili Hasan Akkoyun, maraton kapsamında gerçekleştirilen halk koşusuna katılarak, sporcuların heyecanına ortak oldu. 65 ülkeden 1800'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucunun katılımıyla 5K, 10K, 21K, 42K, 10K Teams Run yarışları yapıldı. Amatör koşucular bu büyük organizasyonda yer almanın keyfini yaşarken, profesyonel sporcular dereceye girebilmek için ter döktü.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

42K maratonunda kadınlar kategorisinde Natalia Kahraman birinci, Shamha Ahmed ikinci ve Luliia Fernas üçüncü oldu. 42K maratonunun erkekler kategorisinde ise Mestan Turhan birinci, Roman Efimov ikinci Aleksey Osokin üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Hasan Akkoyun verdi.

CAM PİRAMİT BAHÇESİNDE ŞÖLEN HAVASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Runtalya, Antalyalılara spor ve eğlence dolu iki gün yaşattı. Cam Piramit bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar için oyun alanları, konser alanları, fotoğraf çekilme alanları yer alırken, Runtalya ile birlikte tam bir spor şöleni yaşandı. Cam Piramit bahçesinde düzenlenen etkinliğe 7’den 70’e birçok vatandaş katılım sağladı.

Birbirinden heyecanlı ve neşeli aktivitelere katılım sağlanırken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında stantlar açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi de “satın alma sahiplen” sloganıyla sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak için bir stand açtı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi tırı finish çizgisine yaklaşan sporculara sıcak çorba ikramında bulundu.