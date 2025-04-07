

Edinilen bilgiye göre, olay, İstanbul Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA