İstanbul Valiliği, yürütülen bir operasyon kapsamında rüşvetle suçlanan 46 polis memurunun gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, rüşvet verme suçundan aranan 62 kişiden 59'u da operasyonlar sonucunda yakalandı. İstanbul merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda 46 polis memuru gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, rüşvet almak ve vermekle ilgili suçlarla ilgili teknik takibin başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 2022 ve 2023 yıllarında meydana gelen 67 farklı olayda, 62 kişinin rüşvet verdiği tespit edilirken, 46 polis memurunun ise rüşvet aldığı ortaya çıktı.

Hemen ardından, emniyet güçleri harekete geçerek İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak illerinde toplam 46 adrese baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda rüşvet verme suçundan aranan 59 kişi ile rüşvet alma suçundan suçlanan 46 polis memuru yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise hala devam etmekte.