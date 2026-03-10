Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 16 ayrı proje, toplam 1 milyon 300 bin TL destek almaya hak kazandı. Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı 6'ncı döneminde afet yönetiminden bilim ve teknolojiye, gönüllülük çalışmalarından girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede hazırlanan projeler, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Rektör Sarıbıyık: 'Öğrencilerimizi tebrik ediyorum'

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasını önemsediklerini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 'Destek alan projeler, öğrencilerimizin toplumsal sorunlara çözüm üretme potansiyelini gösteriyor. Farklı alanlarda geliştirilen bu çalışmaların hem öğrencilerimizin gelişimine hem de toplumla kurduğumuz iş birliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarımızı tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.