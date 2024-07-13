Rusya'nın resmi haber ajanslarından TASS, Rusya'nın acil durum servislerine dayandırdığı haberinde, Sukhoi Superjet yolcu uçağının bugün Moskova bölgesinde düştüğünü duyurdu.

TASS'ın bildirdiğine göre, yolcu uçağında bulunan üç kişilik mürettebat kazada hayatını kaybetti. Kaza, Kolomna kenti yakınlarında meydana geldi ve uçağın planlı bir onarımdan geçtiği, bugün ise bir test uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçakta sadece üç mürettebat üyesi bulunuyordu ve bu kişilerin Sukhoi Sivil Havacılık Şirketi'nden pilotlar olduğu bildirildi. Uçağın Zhukovsky havalimanından kalkış yaptığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.