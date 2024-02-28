Gazeteci yazar Hasan Karabulut tarafından kaleme alınan ’Rüyalar ve Gerçek Hayat’ isimli kitabının ilk baskısı yapıldı.

Rüyalar ve Gerçek Hayat isimli kitabında gençlere rol model olabilecek karakterlerle sömürü sistemini bitiren, adaletli ve hakkın üstün tutulacağı yeni bir sistem kuran Hazreti Yusuf Peygamber ve hapishane arkadaşlarının buğday ile elde ettikleri başarılarından bahsettiğini ifade eden Gazeteci yazar Hasan Karabulut, "Yeni bir medeniyet kurmayı hapishane arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştiren Hazreti Yusuf Peygamber’in kardeşleriyle imtihanını, babasının kendisine olan büyük sevgisini, Züleyha’nın rüyasını ve Yusuf’a olan aşkını, bir ülkenin geleceğini nasıl değiştiğini kitabımda anlatmaya çalıştım. Kitabın ilk baskısını, bin adet olarak gerçekleştirdik. Beş tane daha hazırlık aşamasında kitabım yer alıyor" dedi.