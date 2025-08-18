Türkiye’nin en büyük yelken festivali 13. TAYK–Eker Olympos Regatta, İstanbul’un eşsiz manzaraları ve Marmara’nın engin mavilikleri eşliğinde unutulmaz bir finalle noktalandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13. TAYK–Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, 8–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında on binlerce izleyiciye ve yüzlerce yelkenciye ev sahipliği yaptı.

“Rüzgârı Yakala” mottosuyla on gün boyunca beş farklı sınıfta gerçekleşen yarışlarda; İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizi’nin açıklarına uzanan parkurlar, sporculara olduğu kadar izleyenlere de unutulmaz anlar yaşattı.

Final yarışının ardından Setur Kalamış Marina’da gerçekleştirilen törende, etap birincileri ve klasman derecesi kazanan ekipler sahneye davet edildi. Ödül Töreni ile birlikte ayrıca “Türk Gecesi” temalı özel bir etkinlik düzenlenerek yelkenciler ve konuklar bir araya geldi. Sporcular hem ödüllerini kutlama hem de yoğun yarış temposunun ardından doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Festivalin büyük finali, 17 Ağustos’ta 32 teknelik yat filosunun İstanbul Boğazı’nda yaklaşık 35 km’lik parkurda verdiği zorlu mücadeleyle gerçekleşti.

Sert rüzgarlar ve güçlü akıntılar eşliğinde yapılan yarışlarda, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak zirveye çıkan “Fenerbahçe Doğuş” takımı büyük kupanın sahibi oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında ise şampiyonluk MYSK–Gelner Sailing Team ekibine gitti.