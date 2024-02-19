Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan EROĞLU, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet YILDIZ, Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat BALAKUŞ ve tüm meclis üyesi adaylarının hazır bulunduğu teslim sonrasında açıklama yapan Hasan EROĞLU Güçlü Kadro, Güçlü Başkan sloganıyla hazırladıkları listeyi İnegöl halkına en iyi hizmeti verecek ve tüm kesimleri kucaklayacak şekilde verdiklerini ifade etti.

Genç bir liste verdik:

Meclis üyesi asil ve kontenjanların yaş ortalamasının 40 olduğunu belirten Eroğlu, “Bu dönemde önemsediğimiz iki konudan birisi gençler. Listemizde birçok genç arkadaşımız yer aldı. Bunlar inşallah dinamizmi ile meclise ve bizlere güç katacaktır.” dedi.

Meclis listemizde 5 Kadın adayımız var:

Gençlerle birlikte kadınlara yönelik de kapsayıcı proje ve çalışma yaptıklarını belirten Hasan EROĞLU, “Birisi kontenjanda olmak üzere toplamda 5 kadın meclis üyesi adayımız var. Bu ekiple birlikte çalışacak arkaplanda çok güçlü kadın kolları ekibimiz var. İnşallah her eve bire bir ulaşarak proje ve amaçlarımızı kadın seçmenlerimizle de paylaşacağız” dedi.

Demokrat Partiye 4 Kontenjan

Demokrat Parti ile yapılan seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Saadet Partisi listelerinde 4 Demokrat Partili aday bulunuyor.

Verilen asil liste ve kontenjan liste şu şekilde:

ASİL

1-FİKRET BAYRAM - 1968-İNEGÖL

2-MURAT BALAKUŞ - 1978-İNEGÖL (Demokrat Parti)

3-FATİH MUCAHİD BERBER - 1985-ŞAVŞAT

4-ÖZGÜR ÖZTÜRK - 1979-POSOF

5-ORHAN BEKTAŞ - 1988-İNEGÖL

6-KADER ŞEN - 1990-ARAKLI

7-AHMET ŞEN - 1977- ALMANYA (Demokrat Parti)

8-ERTUĞRUL MEYDAN - 1969-ŞAVŞAT

9-NECİP DAYAN - 1978-MUTKİ

10-CELAL HACILAR - 1972-İNEGÖL

11-FAHRETTİN BAYRAKTAR - 1961-İNEGÖL

12-AYŞE BAŞTÜRK YARDIMCI - 1967-İNEGÖL

13-ELİF YILDIRIM ÖZTÜRK - 1994-İNEGÖL (Demokrat Parti)

14-ŞENTÜRK AKTAN - 1974-POSOF

15-AHMET CEYHAN - 1981-ORTAKÖY

16-GALİP ÖZDEMİR - 1966-DOMANİÇ

17-ALİ ATA - 1963-İNEGÖL (Demokrat Parti)

18-SEYİT İNKAYA - 1969-İNEGÖL

19-YAKUP BIYIK - 1992-İSPİR

20-ABDULLAH LEKESİZYİĞİT - 1994-İNEGÖL

21-ERDAL DENİZHAN - 1968-İNEGÖL

22-SUAT SAVAŞ - 1977-NARMAN

23-BEKİR BÜBER - 1989-İNEGÖL

24-FATMA BETÜL KIŞHAN - 1992-İNEGÖL

25-RESUL CERHAL - 1988-İNEGÖL

26-MUCAHİT ŞAHİN - 1993-İNEGÖL

27-HALİL KAYNAR - 1976-DOMANİÇ

28-METİN ÇAMLIDERE - 1992-İNEGÖL

29-ALİCAN ADAŞ - 1991-BURSA

30-MÜCAHİT BEKTAŞ - 1994-ARAKLI

31-FURKAN ERÇİFTÇİ - 1999-İNEGÖL

32-MUHAMMED MUSTAFA ADAK - 1990- NEGÖL

33-BEYTULLAH UGURTAY - 1997-İNEGÖL

KONTENJAN

1-İSMAİL ERGÜN - 1972-POSOF

2-BAHRİ URGUN - 1973-İNEGÖL

3-HAVVA ŞEN - 1966-BURSA

4-RAMAZAN YILMAZ - 1978-İNEGÖL