Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan EROĞLU, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet YILDIZ, Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat BALAKUŞ ve tüm meclis üyesi adaylarının hazır bulunduğu teslim sonrasında açıklama yapan Hasan EROĞLU Güçlü Kadro, Güçlü Başkan sloganıyla hazırladıkları listeyi İnegöl halkına en iyi hizmeti verecek ve tüm kesimleri kucaklayacak şekilde verdiklerini ifade etti.
Genç bir liste verdik:
Meclis üyesi asil ve kontenjanların yaş ortalamasının 40 olduğunu belirten Eroğlu, “Bu dönemde önemsediğimiz iki konudan birisi gençler. Listemizde birçok genç arkadaşımız yer aldı. Bunlar inşallah dinamizmi ile meclise ve bizlere güç katacaktır.” dedi.
Meclis listemizde 5 Kadın adayımız var:
Gençlerle birlikte kadınlara yönelik de kapsayıcı proje ve çalışma yaptıklarını belirten Hasan EROĞLU, “Birisi kontenjanda olmak üzere toplamda 5 kadın meclis üyesi adayımız var. Bu ekiple birlikte çalışacak arkaplanda çok güçlü kadın kolları ekibimiz var. İnşallah her eve bire bir ulaşarak proje ve amaçlarımızı kadın seçmenlerimizle de paylaşacağız” dedi.
Demokrat Partiye 4 Kontenjan
Demokrat Parti ile yapılan seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Saadet Partisi listelerinde 4 Demokrat Partili aday bulunuyor.
Verilen asil liste ve kontenjan liste şu şekilde:
ASİL
1-FİKRET BAYRAM - 1968-İNEGÖL
2-MURAT BALAKUŞ - 1978-İNEGÖL (Demokrat Parti)
3-FATİH MUCAHİD BERBER - 1985-ŞAVŞAT
4-ÖZGÜR ÖZTÜRK - 1979-POSOF
5-ORHAN BEKTAŞ - 1988-İNEGÖL
6-KADER ŞEN - 1990-ARAKLI
7-AHMET ŞEN - 1977- ALMANYA (Demokrat Parti)
8-ERTUĞRUL MEYDAN - 1969-ŞAVŞAT
9-NECİP DAYAN - 1978-MUTKİ
10-CELAL HACILAR - 1972-İNEGÖL
11-FAHRETTİN BAYRAKTAR - 1961-İNEGÖL
12-AYŞE BAŞTÜRK YARDIMCI - 1967-İNEGÖL
13-ELİF YILDIRIM ÖZTÜRK - 1994-İNEGÖL (Demokrat Parti)
14-ŞENTÜRK AKTAN - 1974-POSOF
15-AHMET CEYHAN - 1981-ORTAKÖY
16-GALİP ÖZDEMİR - 1966-DOMANİÇ
17-ALİ ATA - 1963-İNEGÖL (Demokrat Parti)
18-SEYİT İNKAYA - 1969-İNEGÖL
19-YAKUP BIYIK - 1992-İSPİR
20-ABDULLAH LEKESİZYİĞİT - 1994-İNEGÖL
21-ERDAL DENİZHAN - 1968-İNEGÖL
22-SUAT SAVAŞ - 1977-NARMAN
23-BEKİR BÜBER - 1989-İNEGÖL
24-FATMA BETÜL KIŞHAN - 1992-İNEGÖL
25-RESUL CERHAL - 1988-İNEGÖL
26-MUCAHİT ŞAHİN - 1993-İNEGÖL
27-HALİL KAYNAR - 1976-DOMANİÇ
28-METİN ÇAMLIDERE - 1992-İNEGÖL
29-ALİCAN ADAŞ - 1991-BURSA
30-MÜCAHİT BEKTAŞ - 1994-ARAKLI
31-FURKAN ERÇİFTÇİ - 1999-İNEGÖL
32-MUHAMMED MUSTAFA ADAK - 1990- NEGÖL
33-BEYTULLAH UGURTAY - 1997-İNEGÖL
KONTENJAN
1-İSMAİL ERGÜN - 1972-POSOF
2-BAHRİ URGUN - 1973-İNEGÖL
3-HAVVA ŞEN - 1966-BURSA
4-RAMAZAN YILMAZ - 1978-İNEGÖL