Saadet Partisi (S.P) Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Milletvekili Atmaca, teklifin anayasal ilkelere aykırı olduğunu, yerel yönetimlerin yetkilerini gasp ettiğini ve halk iradesini vesayet altına aldığını savundu.BURSA (İGFA) - Milletvekili Atmaca, teklifin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geniş yetkiler tanıyarak belediyelerin yetkilerini tamamen devre dışı bıraktığını belirtti. Milletvekili Atmaca, “Artık Bakanlık her yerde plan yapabilecek hale geliyor. Ancak plan yapmak, sadece teknik bir süreç değil; şehrin kültürünü, sosyal yapısını ve coğrafyasını anlamayı gerektirir. Üstelik bu düzenlemeleri içeren metin o kadar karmaşık ve teknik bir dille yazılmış ki, mesleği planlama olmayan kişilerin anlaması neredeyse imkânsız. Benim mesleğim kısmen yakın olmasına rağmen anlamakta zorluk çektim.” dedi.

Bursa’da Bakanlık tarafından yapılan Doğanbey TOKİ projesini örnek gösteren Milletvekili Atmaca, “Bu proje AKP’li bakanlar tarafından bile ‘ucube’ olarak tanımlandı. Şimdi Bakanlık, 81 ile yönelik böyle bir planlama yapacak kadroya sahip mi?” diye sordu.

BELEDİYELERİN YETKİLERİ YOK SAYILIYOR Milletvekili Atmaca, teklif kanunlaşırsa belediyelerin yetkilerinin gasp edileceğini ve saygınlıklarının zedelendiğini savundu. Mehmet Atmaca, “Bir vatandaş belediyeden bir plan onayı alamazsa, Bakanlık bu yetkiyi devralıp ruhsat veya yapı kullanma izni bile verebiliyor. Peki, bu durumda belediyeler niye var? Belediyelerin uygun bulmadığı projelere Bakanlık nasıl olur da onay verebilir?” ifadelerini kullandı.

Atmaca ayrıca, teklifin geçmişte imar planlamasında yaşanan sorunları Bakanlık eliyle devam ettireceğini belirterek şöyle konuştu:

“AKP’nin belediyeleri kaybetmesinin nedenlerinden biri imar yolsuzluklarıydı. Şimdi aynı uygulamalar Bakanlık eliyle yapılacak. Bu, belediyelerin işlevsizleştirilmesi anlamına gelir.”

OLUMLU MADDELER GÖLGE ALTINDA Milletvekili Atmaca, teklifin bazı olumlu düzenlemeler içerdiğini de ifade ederken, ancak bu olumlu tarafların getirilmek istenen merkeziyetçi anlayışın gölgesinde kaldığını belirtti. Tasarıda yer alan kırsal bölgelerde hak sahiplerine yönelik süre uzatımlarını desteklediklerini ifade eden Atmaca, “Olumlu adımların etkili olması için merkezi otorite yerine yerel çözümler geliştirilmelidir” önerisinde bulundu.

"TOKMAK BAŞKASINDA, DAVUL BAŞKASINDA" Milletvekili Atmaca, plan onaylama yetkisi olan bir kurumun aynı zamanda sorumluluk taşıması gerektiğini vurgulayıp, “Plan onaylama yetkisi olunca sorumluluklar da Bakanlıkta olmalı. Ancak önümüze getirilen metinde, tokmak bir başkasında, davul bir başkasında. Bu kanun teklifinden vazgeçilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

KIRSAL MAHALLELER İÇİN YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI Milletvekili Atmaca, ayrıca kırsal mahallelerle ilgili bir düzenlemenin de aciliyet taşıdığını vurguladı. 6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüştürülen köylerin eski haklarını büyük ölçüde kaybettiğini ifade eden Atmaca, “Köy tüzel kişilikleri yeniden oluşturulmalı ve kırsal mahallelere, köy statüsündeyken sahip oldukları haklar iade edilmelidir. Mevcut sistemde, merkezden uzak olan bu bölgeler hizmetlere erişimde ve yerel karar alma süreçlerinde ciddi zorluklar yaşıyor. Bu durum, kırsal kalkınmayı olumsuz etkiliyor” dedi.