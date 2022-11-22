İnegöl’de yaşanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulunmaması sonrası Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu sert eleştirilerde bulundu. Eroğlu, “20 yıldır İnegöl’ü yöneten iktidar, trafik sorununun çözümü için elle tutulur bir plan ve icraat ortaya koyamıyor, sadece basit tabelalarla ve yol boyamalarla işi geçiştiriyor” dedi.

Tek tek sorunları listeleyen Eroğlu, 20 yıldır İnegöl’ü yöneten iktidar sorunları çözmek yerine göz boyama çalışmaları yaptığını belirtti.

Eroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İnegöl artık 300 bini aşan nüfusuyla mevcut alanına sıkışmış vaziyette. Eskiden akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu artık günün her saatinde kendini hissettiriyor. Özellikle akşam sanayi ve çarşıdan konut alanlarına akışı sağlayan tüm yollar tıkanıyor. Mobilya ağaç işlerinden Alanyurt’taki evine gitmek isteyen biri toplu taşıma ile 40 dakikayı bulan, araçla bile en az 20 dakika süren bir yolculuk yapmak durumunda kalıyor. Belediyenin bugüne kadar yaptığı tüm kavşak düzenlemeleri de maalesef buna çare olamadı. Ertuğrul Gazi Caddesi, Avarlar kavşağı, Çardak Camii Kavşağı, Belediye önüne gelen ana arteller, Alanyurt bölgesi metal sanayi kavşağı ve Alanyurt bölgesinin neredeyse tamamının yükünü çeken Kozluca bulvarı ve devamındaki caddelerde metrelerce kuyruklar oluşuyor.

“20 yıldır İnegöl’ü yöneten iktidar, trafik sorununun çözümü için elle tutulur bir plan ve icraat ortaya koyamıyor, sadece basit tabelalarla ve yol boyamalarla işi geçiştiriyor. Saadet Partisi olarak uzun vadeli çözüm önerimizi her zaman dile getiriyoruz. İnegöl ve Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere tüm idarecilerimize çağrımızı yeniliyor: Mevcut çarşıya alternatif yeni bir cazibe merkezi oluşturun, yeni İnegöl bölgesinin cazibesini artırmak için kamu hizmet kurumlarının bir kısmını o bölgeye kaydırın. Yeni hükümet Konağı bunun için büyük bir fırsat. Hükümet konağının şu an tespit edilen yeşil alana yapılmasıyla İnegöl’ün bütün giriş ve çıkış noktaları trafiğe maruz kalacak. Yeni belediye binasında, yeni hastanede, yeni garajda düştüğünüz hatalara tekrar düşmeyin. Artık “kendim çalarım kendim oynarım” mantığıyla hareket etmeyin.”

HATALI PARK KAVŞAKLARDA VE LAMBALARDA UZUN KUYRUKLARA SEBEP OLUYOR

“Değerli basın mensupları uzun vadeli yapılacak işlerin yanı sıra pratik birkaç yöntemle trafiğin yükü azaltılabilir. Bunları da kısaca sizler aracılığıyla ilçe halkımızla paylaşmak istiyoruz; trafiğin yoğunlaşmasının en önemli sebeplerinden biri kavşak giriş noktalarında yolun sağına tek sıra olarak park etmiş araçlar. Maalesef bazı vatandaşlarımız denetim eksikliğini de fırsat bilerek aracını sağ şeritte bırakarak alışveriş yapmaya veya ATM’den para çekmeye gidiyor. Hatalı park eden araç sebebiyle kavşakta metrelerce kuyruk oluşuyor. Yine maalesef Belediye kavşağında sürekli polis ekibi duran bile bu duruma müdahale edemiyor. Denetimsizlik sebebiyle bazen vatandaşlar karşı karşıya geliyor, kavgalar çıkıyor. Bu sebeple en az kask denetimine gösterilen hassasiyet kadar hatalı parklara da müdahale edilmesi gereklidir.”

AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUN KAVŞAKLARA TRAFİK MEMURU GÖREVLENDİRİN

“Özellikle akşam saatlerinde yoğun kavşaklarda hem akışı sağlayacak hem de hatalı parklanmalara anında müdahale edecek trafik memuru görevlendirilmesini talep ediyoruz.”

METAL SANAYİ KAVŞAĞINA BİR LAMBA TAKAMAYACAK KADAR BECERİKSİZLER

“Daha önce defalarca dile getirdiğimiz ve maalesef defalarca da can ve mal kaybı yaşadığımız Metal Sanayi Kavşağına bir lamba dahi takamayacak kadar beceriksizlikle karşı karşıyayız. Bürokratik olarak basit prosedürlere takılan idareciler maalesef kendi görev alanlarında olmadığı gerekçesiyle bir türlü Karayollarına bu kavşakla ilgili düzenleme yaptıramıyor. Daha önce Yeniceköy yolunda vatandaşın kendi imkanları ile yaptığı hız tümseğini kaldıran yetkililer, tam da hız tümseğinin kaldırıldığı o virajda 4 vatandaşımızın vefatı sonrasında apar topar yeniden hız tümseği yaptılar. Şimdi metal sanayi kavşağında da Allah korusun birilerinin yeniden vefat etmesini mi bekliyorlar?”

UZUN VADELİ PLANLARI BİZE BIRAKIN, KISA VADELİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ UYGULAYIN

“Değerli ilçe halkımız. 20 senedir hiçbir vizyon ve uzun vadeli hedef koymadan İnegöl’ü geçiştiren mevcut yönetimin artık değişmesi gerekmektedir. Bu sebeple mevcut idarecilerden ricamız bizlerin hedeflediği uzun vadeli planları aksatacak kalıcı hatalar yapmamalıdır. Şimdilik sadece kısa vadeli sunduğumuz çözüm önerilerimizi uygulamalarını talep ediyor, uzun vadeli planlar için önümüzdeki seçimlerde ilçe halkımızın desteğini bekliyoruz.”