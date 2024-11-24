Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde 823 delegenin oyunu alan Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan partinin yeni Genel Başkanı seçildi. Arıkan, bugünkü genel kurulla birlikte iktidara yürüyüşün işaret fişeğini attıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi'nin "Yaşanabilir bir Türkiye ancak Saadet'le olur" sloganıyla düzenlenen 9'ncu Olağan Büyük Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan Kurulu, Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 741, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olurken, eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak ise 36 oy alırken, aday olmadı.

Kongrede genel başkanlık için Mahmut Arıkan ile Birol Aydın yarıştı.

Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Arıkan, başaknlığının kesinleşmesi sonrasında açıklama yaptı.

Yeni Genel Başkanımız Mahmut Arıkan 9. Olağan Büyük Kongremiz sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/6udGMEmdue— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 24, 2024

9. Genel Kurulda iş başına gelen Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bugünkü genel kurulla birlikte birlik ve beraberlik içinde Saadet Partisi'nin iktidara yürüyüşünün işaret fişeğini attıklarını söyledi.

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı.

Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı. Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yılından beri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

14 Mayıs 2023’te yapılan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçildi.