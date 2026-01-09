Yıldız, yaptığı açıklamada, kısır tartışmaların İnegöl’ün gerçek sorunlarını gölgelediğini belirterek, “Ak Parti ve CHP ilçe yöneticilerine çağrımdır; tartışmanız bittiyse gündemimize İnegöl’ü ve İnegöllüleri alalım!” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İlçe Başkanı, siyasi polemiklerin bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesini CHP, İnegöl Belediyesini ise Ak Parti yönetiyor. Siyasi tartışmalardan kurtulup, taşkın ve su baskını sorununa ortak çözüm üretilmesi ve vatandaşın mağdur edilmemesi gerekiyor. Bunu yapacak olan sizlersiniz.”

Yıldız, Saadet Partisi olarak şehrin menfaatine olan her türlü adımın arkasında duracaklarını ve gerektiğinde sorumluluk alacaklarını da sözlerine ekledi.

İnegöl’de yaşanan sağanak sonrası oluşan taşkınlar, belediyelerin altyapı yetersizliği tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, siyasi partiler arasında sert tartışmaların yaşandığı gözlemlendi.