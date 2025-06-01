Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlu, topuk dikeni hakkında şu bilgileri verdi:

"Topuk dikeni, ayak tabanındaki bağ dokusunun topuk kemiğine yapıştığı noktada kalsiyum birikmesi sonucu oluşan kemiksi bir çıkıntıdır. Genellikle sabahları, ilk adımda hissedilen keskin bir ağrı ile kendini gösterir. Bu durum, çoğunlukla ‘plantarfasiit’ adı verilen, bağ dokusunun iltihaplanmasıyla ilişkili bir tablodur. Kişi, sabah ilk adımlarında topuğunda bıçak saplanır gibi bir ağrı hisseder."

Kimler risk altında

Dr. Erzurumluoğlu, topuk dikenine yol açabilecek risk faktörlerini şöyle sıraladı:

Uzun süre ayakta çalışan meslek grupları (öğretmenler, hemşireler, garsonlar), aşırı kilo (obezite), düz taban ya da yüksek kavisli ayak yapısı, desteksiz, uygun olmayan ayakkabı kullanımı, 40 yaş ve üzeri bireyler.

Topuk dikeni nasıl tedavisi

Dr. Erzurumluoğlu, topuk dikeni tedavisinde öncelikle cerrahi olmayan yöntemlerin tercih edildiğini belirterek, bu yöntemleri şöyle sıraladı: Dinlenme, soğuk uygulama, fizik tedavi ve egzersiz programları, ortopedik tabanlık kullanımı, gerekli durumlarda kortizon enjeksiyonları dikkat çekiyor. Uzun süren ve dirençli vakalarda, şok dalga tedavisi (ESWT) ya da nadiren cerrahi müdahale gerekebiliyor."

Dr. Erzurumluoğlu, topuk dikeninin büyük ölçüde önlenebilir bir rahatsızlık olduğunu vurgulayarak, "Ayağa uygun ortopedik ayakkabılar tercih etmek, ideal kiloda kalmak ve düzenli esneme egzersizleri yapmak topuk dikeni riskini azaltır. Özellikle ilk belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak, hastalığın ilerlemesini önleyebilir" diye konuştu.