Paylaşılan verilere göre, farklı saatlerde Sındırgı'ya bağlı Bayırlı, Yüreğil ve Karagür mahalleleri merkezli birden fazla deprem kaydedildi. Rasathane verilerine göre depremler saat 04.55 ile 05.43 arasında gerçekleşti. İlk deprem 3.4 büyüklüğünde gerçekleşirken derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü. İkinci ve üçüncü deprem 1.6 ve 1.4 büyüklüklerinde meydana gelirken son deprem 2.1 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin yerin 12 ile 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ